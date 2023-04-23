На предстоящих выходных в Томске пройдет тематическая выставка художников

Фото: Ксения Высотина

В Томске в предстоящие выходные, 29 - 30 апреля и 1 мая, пройдет тематическая выставка. На ней будет представлено более 100 работ от 68 художников из разных городов, сообщили организаторы.

"К событию FLORA мы провели масштабный опен-колл и отобрали более 100 работ от 68 художников из разных городов. География участников: Санкт-Петербург, Саратов, Москва, Екатеринбург, Кемерово, Новороссийск, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Нижний Тагил, Анапа, и конечно — Томск", - говорится в сообщении.

Организаторы также отмечается, что на выставке будет представлена живопись, инсталляции, скульптуры, фотографии, гравюры, вышивки, нью медиа, перформанс и другие формы современного искусства.

Вся выставка пройдет в темах весны, жизни, человека, как части природы, цикличности бытия.