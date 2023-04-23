В Томске 23 апреля синоптики обещают +14 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 23 апреля синоптики обещают +14 градуса и переменная облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +12…14°С. Ветер южный 2-7 м/с.

В Томской области будет также переменная облачность. Местами небольшие осадки, в отдельных районах по северу умеренные, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +1…+6°С, местами до -4°С. Температура днем +10…+15°С, местами +4…+9°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.