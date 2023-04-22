В Томской области видеокамеры зафиксировали почти 11 тысяч нарушений ПДД за неделю

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В Томской области за прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации удалось зарегистрировать 10 787 нарушений ПДД. Всем недобросовестным водителям, которых зафиксировали камеры, будут выписаны штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным Госавтоинспекции, в 9 022 случаях автолюбители нарушили скоростной режим.

В пресс-службе напомнили, что при своевременной оплате штрафа водители могут внести лишь половину суммы.

«Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме», - уточнили в сообщении.

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