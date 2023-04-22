У 67 жителей Томской области обнаружили коронавирусную инфекцию за сутки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперативного штаба, в Томской области за прошедшие сутки выявили 67 случаев заражения COVID-19. За это же время болезнь побороли 99 человек.

167 290 случаев инфицирования зарегистрировали на территории Томской области со времени начала пандемии. Всего выздоровело 165 674 человека.

По стране за сутки подтвердили 7 030 случаев заражения. Умерло 34 человека, выздоровело 7 414 россиян.

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