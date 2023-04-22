Глава департамента культуры Томской области Волк отправился под домашний арест

Фото: СУ СК России по Томской области

Сегодня, 22 апреля, Кировский суд Томска отправил под домашний арест начальника регионального департамента культуры Павла Волка. Его задержали накануне по подозрению в хищении порядка 900 тысяч рублей в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.

«Избрана Волку Павлу Леонидовичу мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть, до 18 июня 2023 года», - сказано в сообщении Следственного комитета России по Томской области.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что, по предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года Волк похищал деньги образовательного учреждения. Эти средства выделялись на оплату труда сотруднику, который не выполнял свои обязанности в течение всего периода трудоустройства.

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