К 2023 году Томская область будет привлекать 330 млрд рублей ежегодно

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Томская область разработала новую инвестиционную декларацию. Это позволит привлекать в регион до 330 млрд рублей в год уже через 7 лет. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора региона по инвестициям Василий Потёмкин.

«Новая политика направлена на поиск внутренних инвесторов, точек роста, импортозамещение. Мы около месяца назад подписали инвестиционную декларацию - этот документ есть у каждого региона», - рассказал Василий Владимирович.

Приоритетными направлениями для привлечения денег в область стали топливная энергетика, глубокая переработка ресурсов, отрасли новой экономики и промышленные рынки, а также непроизводственные кластеры и строительство.

Напомним, в 2021 году объем инвестиций в Томскую область оказался на 1,4% выше, чем в 2020 году. Это был не просто рекордный показатель, а первый рост инвестиций в регион с 2012 года.

Уже по итогам 2023 года ожидается рост инвестиций в основной капитал региона до 128,8 млрд рублей. К 2030 году объем инвестиций должен увеличиться почти в 3 раза.

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