Большинство томичей не хотят продлевать майские праздники

Фото: Анна Ковалёва

Сервис SuperJob провел исследование и узнал, как жители Томска относятся к идее продлить майские выходные. Напомним, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, количество весенних праздничных дней планируется увеличить за счет сокращения новогодних каникул. Один из политиков призвал губернаторов объявить нерабочие дни в даты со 2 по 5 мая из-за «симптомов депрессии» у россиян.

Опрос показал, что 46% опрошенных не согласны с новой инициативой.

Идею продлить майские выходные одобряют 44% жителей Томской области. Респонденты считают это правильным, потому что весной у дачников появляются заботы, требующие дополнительного времени. Большинству поддерживающих законопроект – более 45 лет, таких 48 процентов. 42% одобривших идею - это люди, зарабатывающие от 80 тысяч рублей ежемесячно.

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