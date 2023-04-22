Северской бизнесвумен заблокировали расчетные счета за долги по аренде

Фото: Густаво Зырянов

Жительница Северска сняла у томички помещение для использования в коммерческих целях. Однако выплачивать аренду она не стала. Владелица недвижимости подала на северчанку в суд. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, суд установил, что неосновательное обогащение северчанки от невыплаченных арендных платежей составило более 700 тысяч рублей.

«Суд вынес решение об обеспечительных мерах — наложить арест на имущество, принадлежащее томичке, где бы оно не находилось, и в чем бы не выражалось. Данная категория исполнительных производств исполняется незамедлительно, поэтому судебный пристав оперативно вынесла постановление о розыске счетов в банках и наложении ареста на денежные средства», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что у бизнесвумен есть автомобиль. Поскольку иномарка подлежала аресту, пристав оформила запрет на регистрацию сделок в ГИБДД. Однако оплатить счета предпринимательницу вынудило другое обстоятельство. Когда женщине заблокировали необходимые для ведения бизнеса счета, она не смогла проводить денежные потоки и полностью погасила долг за аренду помещения.

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