Двое военнослужащих угнали чужую машину в Томске

Фото: Томский гарнизонный военный суд

Двоих военнослужащих обвинили в угоне автомобиля без цели хищения. Находясь в состоянии опьянения, молодые люди решили не идти пешком, а воспользоваться чужой машиной. Инцидент произошел 21 октября 2022 года. Об этом сообщила накануне пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Действуя согласованно, группой лиц по предварительному сговору, с целью обеспечить свою потребность в передвижении путем личного управления чужим автомобилем без ведома собственника, подошли к автомобилю «ВАЗ - 21124». Воспользовавшись тем, что двери автомобиля были открыты, проникли в салон данного транспортного средства, где при помощи обнаруженного в бардачке запасного ключа Ц. завел двигатель и начал движение на автомобиле, впоследствии поменявшись с А. его управлением», - говорится в сообщении.

В тот же день угнанный автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Водителю и пассажиру удалось скрыться.

«Судом действия А. и Ц. квалифицированы как преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ, то есть, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - добавили в пресс-службе. Обоим военнослужащим выписали штрафы по 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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