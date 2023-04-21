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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:41

Жительница Томской области получила полгода колонии за неуплату 1,2 миллиона рублей алиментов

Ранее она привлекалась к административной ответственности
Александра Тайбатрова
Жительница Томской области получила полгода колонии за неуплату 1,2 миллиона рублей алиментов

Жительница Томской области получила полгода колонии за неуплату 1,2 миллиона рублей алиментов

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница села Тегульдет Томской области задолжала собственному сыну алименты на сумму 1,2 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре региона. По суду 34-летняя женщина должна с 2012 года платить деньги на содержание своего ребенка. Но с ноября 2021 года по декабрь 2022 года она этого не делала.

«Подсудимая ранее привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, однако должных выводов для себя не сделала. Общая сумма задолженности превысила 1,2 млн. рублей», - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил должницу к шести месяцам колонии-поселения, приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Чаинского района испортил колеса чужой машины и угодил в колонию.