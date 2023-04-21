В фестивале «Красота Томск» приняли участие более 100 мастеров Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске завершился чемпионат по парикмахерскому искусству, маникюру, декоративной косметике и моделированию взгляда «Красота Томск», сообщается на сайте администрации региона. В фестивале приняли участие более 100 мастеров из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Профессионалы в сфере красоты соревновались в 48 номинациях.

«В конкурсах среди парикмахеров в восьми номинациях победителями признаны мастера из Томска, в шести — их коллеги из Кемерова. В ногтевых конкурсах томичи заняли первое место в 11 номинациях, новосибирцы победили в четырех. Также в числе победителей — мастера маникюра из Подгорного (Чаинский район) и Кемерова. Гран-при в маникюре разделили томские и новосибирские конкурсанты. В конкурсе среди визажистов в шести номинациях главный приз взяли томичи, в одной победил мастер из Красноярска», - перечисляет пресс-служба администрации Томской области.