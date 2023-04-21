В Томске по гарантии отремонтировали яму на улице Красноармейской

Подрядчик залатал яму на улице Красноармейской Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подрядчик по гарантии отремонтировал горловину колодца в районе дома №5 на улице Красноармейской, сообщает мэрия со ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства.

«Напомним, участок улицы Красноармейской отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Гарантия на ремонт в таком случае составляет пять лет», - комментирует пресс-служба мэрии.

Напомним, что в Томске в 2023 году отремонтируют семь участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров. Ремонтировать будут участки улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, Красноармейской (от проспекта Кирова до улицы Красноармейской, 123а), Алтайской (от улицы Л. Толстого до улицы Елизаровых), Киевской (от проспекта Фрунзе до улицы Сибирской), а также участок трассы Томск – Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 километра. Подрядчиков, которые будут это делать, уже определили. А в Северске одну из дорог уже начали ремонтировать.