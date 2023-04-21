В Томской области выявили незаконную рубку леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области представители природоохранной прокуратуры во время рейда обнаружили незаконную вырубку леса. В Корниловском лесничестве кто-то срубил семь берез: это считается значительным ущербом окружающей среде.

«Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила в полицию материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, так как имеются признаки состава преступления – незаконной вырубки леса в значительном размере», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

После направления документов уголовное дело возбудили, идет расследование.

Ранее в трех районах Томской области начались весенние полевые работы.