Житель Томской области испортил колеса чужой машины и попал в колонию

25-летний ранее судимый житель Томской области приговорен к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за то, что порезал две шины на колесах чужой машины. Фото: Сиб.фм

Житель Чаинского района Томской области приговорен к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за то, что порезал две шины на колесах чужой машины, рассказали в региональной прокуратуре. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей.

«В сентябре 2022 года ранее судимый 25-летний мужчина в компании друзей в селе Чажемто употреблял алкогольные напитки. Ему потребовалось попасть в другой населенный пункт, и он стал выяснять у случайно проезжавшего мимо водителя, куда тот направляется. Не получив желаемого ответа, мужчина взял у друзей стамеску и порезал две шины на автомобиле потерпевшего», - прокомментировали в облпрокуратуре.

С приговором суда 25-летний житель Чаинского района не согласился и обжаловал его. Но Томский областной суд оставил приговор без изменений. Осужденный уже отбывает наказание в колонии.

Ранее жительницу Томска оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление в соцсетях.