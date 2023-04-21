В трех районах Томской области начались весенние полевые работы

Начали аграрии с подкормки минеральными удобрениями озимых и многолетних трав Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В трех районах Томской области – Кожевниковском, Асиновском и Первомайском – начались весенние полевые работы. Начали аграрии с подкормки минеральными удобрениями озимых и многолетних трав.

«В Кожевниковском районе обработано 2,3 тысяч гектаров озимой пшеницы и 35 гектаров многолетних трав, в Асиновском — 620 гектаров и 50 гектаров соответственно. Первомайский район приступил к протравке семян: обработано 540 тонн, что составляет 18,9% от плана в районе и 1,4% от плана по региону», - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сообщается, что аграрии региона приобрели почти 33 тысячи тонн минеральных удобрений, из них 30 тонн уже поставлены в хозяйства.

Напомним, что в Томской области приобрели уникальное оборудование для обработки почвы.