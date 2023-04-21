Губернатор Владимир Мазур открыл чемпионат «Профессионалы»

Сегодня, 21 апреля, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Большом концертном зале Томской государственной филармонии региональный этап первого чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

Региональный этап продлится до 27 апреля по 58 рабочим профессиям и специальностям. Участие в нем примут более 300 конкурсантов – преимущественно, студенты колледжей и техникумов, но также учащиеся школ в категории «Юниоры». Площадки для состязаний развернуты в 17 учреждениях профобразования.

Глава региона, открывая чемпионат, отметил, что в Томской области около 100 тысяч студентов университетов, техникумов и колледжей.

«Томская область давно славится профессионалами, мастерами своего дела. И сегодня они, как никогда, важны для страны, экономики, общества», – подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор поблагодарил педагогов и наставников за подготовку молодежи к чемпионату.

«Профессионал – это состоявшийся человек. Он умеет не только производить, качественно выполнять свою работу, но и передавать опыт и традиции новым поколениям мастеров», – сказал Владимир Мазур, пожелав участникам найти на чемпионате новых друзей, показать себя и получить результат.