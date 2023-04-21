В Томской области от коронавируса погибли 1000 человек

С начала пандемии от коронавируса в Томской области умерли 1000 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области от коронавируса за минувшие сутки умер еще один человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число погибших от коронавируса в регионе за все время составило 1000 человек.

За сутки 71 житель Томской области заразился коронавирусом. Общее число заболевших за все время – 167 223 человека. При этом за сутки госпитализировали 14 томичей с диагнозом COVID-19.

Число выздоровевших за сутки более чем в два превышает число заболевших – 135 человек. А с начала пандемии 165 575 томичей вылечились от коронавируса.

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