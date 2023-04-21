Губернатор Мазур поздравил мусульман Томской области с праздником Ураза-Байрам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам, который отмечают 21 апреля. Праздник знаменует завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения берет начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

«Ураза-байрам связывает поколения мусульман, напоминая о вечных и незыблемых ценностях – уважении к старшим, любви к ближнему, милосердии, стремлении творить добрые дела. Томская область – многонациональный регион, где ценят дружбу, согласие и взаимопонимание. Мусульмане Томской области вносят большой вклад в духовное и культурное развитие региона, способствуя сохранению межнационального и межконфессионального мира», - сказал Владимир Мазур.