Реконструкцию томского аэропорта за 3,8 миллиардов рублей завершат в 2023 году

Первый этап реконструкции аэропорта планируют завершить в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В 2023 году планируется завершить первый этап реконструкции международного аэропорта «Томск» имени Николая Камова, сообщает администрация Томской области. Началась реконструкция в 2019 году, на эти цели потратят 3,8 миллиардов рублей. Взлетно-посадочную полосы аэропорта в последний раз ремонтировали еще в 2000 году.

«В рамках реконструкции будет заменено покрытие взлётно-посадочной полосы и выполнен новый 300-метровый участок с сохранением общей длины полосы 2500 метров. Также построят аварийно-спасательную станцию, водосточную дренажную систему, очистные сооружения, ограждение, установят технические средства охраны, проложат патрульную автодорогу, заменят светосигнальное оборудование».

Также отремонтировали автодорога Томск – Аэропорт и построили подъезд к терминалу аэропорта с кольцевым движением и двумя бесплатными парковками на 358 машиномест.

Напомним, что томичи с 30 апреля смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании Smartavia.