Объявлен Конкурс грантов ТДСК на поддержку проектов жителей в сфере благоустройства и развития комфортной городской среды

Цель ежегодного конкурса, который проводит Томская домостроительная компания, предельно проста — поддержать желание людей улучшать жизнь в своей «среде обитания»: во дворе, в подъезде, в доме.

Уточняется, что за пять конкурсных лет накоплен опыт претворения в жизнь более десятка проектов, предложенных жителями, среди них реконструкция спортивных площадок и роллердрома, расширение функциональности дворовых пространств, озеленение, создание мини-скверов и многое другое. Общая сумма реализованных проектов превысила 2 млн рублей.

В 2023 году изменилась география конкурса, количество номинаций и увеличилась сумма финансовой поддержки. Принять участие и выиграть грант ТДСК могут жители Южных Ворот, Зеленых Горок, Радонежского и других районов ТДСК. Впервые в географию конкурса включены Новосибирск и Северск. Прием заявок продлится до 19 мая 2023 года, объявление победителей запланировано на 1 июня.

Добавим, что положение о конкурсе опубликовано в группе ТДСК во ВКонтакте https://vk.com/tdsk_tomsk . Подать заявку можно в офисе или на электронный адрес управляющей компании, которая обслуживает жилой фонд, для которого предложен проект улучшений:

УК «Дом-Сервис ТДСК»: ds_tdsk@mail.ru, (3822) 23-57-09

г. Томск, пер. Нечевский, 10;

офис «Южные Ворота»: Томская обл., пос. Станция Зональная, ул. Виталия Грачева, 1;

офис «Зеленые Горки»: г. Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 4;

в г. Северск: ЗАТО Северск, ул. Калинина, 133а.

УК «Южные Ворота ТДСК»: uv-tdsk@mail.ru, (3822)71-00-72

Томская обл., пос. Станция Зональная, ул. Виталия Грачева, 1

УК «Жилсервис ТДСК»: info@zstdsk.ru, (3822) 63-43-21, 63-43-20

мкр. «Зеленые Горки»: ул. П. Нарановича, 2.

УК «Уют ТДСК»: uyut_tdsk@mail.ru, (3822) 715-315

г. Томск, пер. Овражный, д. 17.

УК «Аквамарин»: akvamarin.tdsk@mail.ru, +7(383) 375-71-35

г. Новосибирск, ул. Междуреченская д.1, офис 201