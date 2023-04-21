Работников ТДСК президент России наградил государственными наградами

Президент Владимир Путин Указом №193 от 27 марта «О награждении государственными наградами Российской Федерации» поощрил выдающихся жителей страны. В их число вошли пять представителей Томской области – работники Томской домостроительной компании.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указом президента за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены: директор АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов и заместитель директора по промышленной площадке № 2 ООО «ЗКПД ТДСК» Сергей Сорокин.

Почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено электросварщикам ручной сварки АО «Строительное управление ТДСК» Сергею Губину и Вячеславу Ланину, техническому директору АО «Томская домостроительная компания» Павлу Семенюку.