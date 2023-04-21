Томский психолог Белашова перечислила пять признаков, что мужчина будет бить

Перечислены признаки, что мужчина будет бить партнера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стали известны пять признаков, которые могут говорить о том, что домашний тиран будет бить своего партнера или близкого родственника. Об этом «АиФ-Томск» рассказала томский психолог Татьяна Белашова.

По словам специалиста, тиранами могут быть не только мужчины, но и жена, отец, мать, коллега или даже друг. Среди основных признаков, что человек может применить физическое насилие – жертва испытывает постоянное чувство вины, абьюзер обесценивает качества и достижения партнера, постоянно контролирует, у него есть раздражительность и импульсивность.

«По сути, абьюз — желание власти и контроля над человеком, а добиваются этого путем манипуляций, в результате которых жертва чувствует себя никчемной и „виноватой во всех смертных грехах“, и только он, абьюзер, „любит“ ее такой, какая она есть», – пояснила Татьяна Белашова.

Чаще всего отношения с тираном повторяют сценарий из родительской семьи, когда кто-то контролировал, бил, унижал, но при этом был любимым человеком. Выйти из таких отношений достаточно сложно – у жертвы снижается самооценка, появляется стыд и вина.

Попасть в сети абьюзера легко – сначала он мил, галантен и обольстителен, а когда начинается насилие, то женщине сложно поверить, что любимый человек способен на такое. Из-за чего она начинает его оправдывать.