В Томской области возбудили уголовное дело против руководителя Кемеровской испытательной лаборатории

Фото: СК РФ по Томской области

В Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело на руководителя Кемеровской испытательной лаборатории. Он подозревается в злоупотребление должностными полномочиями.

"По предварительным данным, подозреваемая в 2022 году внесла посредством использования электронной площадки «Веста» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в протоколы испытаний почвы ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков, расположенных в Томском районе Томской области, арендованных АО «Сибагро» у администрации Томского района", - говорится в сообщении СК РФ.

Следователи рассказали, что для того, чтобы скрыть данный факт, руководитель составила фиктивные документы, что создало условия для попытки АО «Сибагро» скрыть факт загрязнения плодородного слоя почвы отходами животноводства на двух вышеуказанных земельных участках, что повлекло причинение вреда окружающей среде.

На данный момент специалисты произвели обыски на рабочем месте подозреваемой. Руководитель также была задержана.