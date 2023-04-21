Сотрудники ФК "Томь" обратились к президенту с просьбой решить вопрос с долгами по зарплатам

Сотрудники ФК "Томь" попросили президента решить вопрос с долгами. Фото: Алёна Мищенко

Сотрудники томского футбольного клуба «Томь» написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что работникам клуба и детским тренерам академии «Томи» с августа 2022 года не выплачена зарплата. Также работники собираются обратиться в Генпрокуратуру РФ и в областную прокуратуру. Текст письма опубликован в социальных сетях клуба.

Напомним, летом 2022 года футбольному клубу «Томь» отказали в участии в чемпионатах ФНЛ и ПФЛ из-за проблем с финансированием. Долги клуба на конец прошлого года превышали 200 млн рублей. В конце ноября в академии ФК «Томь» прекратились занятия из-за долгов по зарплате тренерскому составу. В феврале 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам футбольного клуба. На тот момент размер долга составлял 27,5 миллиона рублей.

«В Томске вот уже почти целый год совершается медленное убийство Футбольного клуба «Томь», самого известного в Сибири, который существовал 65 лет, в том числе достойно провел 9 сезонов в Премьер-лиге», – говорится в письме.

Авторы письма пишут, что в прошлом году была «ликвидирована» команда, а в январе 2023 года была закрыта Академия ФК «Томь, в которой занимались около 400 детей от 6 до 17 лет.

«Фактически они оказались на улице, так как устроиться сейчас на работу по специальности непросто. А главное, все они не могут получить задолженность по зарплате, многим не на что содержать свои семьи. Обещали после увольнения выплатить долги по зарплате за август-декабрь 2022 года, но никто ничего не делает для этого!», – пишут авторы письма.

Сотрудники клуба считают, что новое руководство не решает вопросы с выплатой зарплат. По их мнению, продажа одного из объектов клуба могла бы частично решить вопрос с выплатами зарплат, однако имущество клуба находится под контролем приставов.

«20 апреля должны были состояться торги по тренировочной базе в Калтае и, по нашей информации, был покупатель, желающий ее приобрести. Однако база почему-то была разделена на несколько отдельных лотов, и покупатель из-за этого отказался от участия в торгах. А это означает, что решение проблемы по выплате долгов, на что мы очень надеялись, опять откладывается на неопределенный срок», – уточнятся в письме.

В заключении письма работники клуба вспомнили слова президента о том, что «в Томске должен быть футбол», и попросили сделать проверку ситуации вокруг клуба и сферы спорта в регионе в целом.