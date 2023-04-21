Одну полосу перекрыли на спуске улицы Дальне-Ключевской в Томске до 5 мая

В Томске перекрыли одну полосу на спуске Дальне-Ключевской. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске до 5 мая на спуске улицы Дальне-Ключевской будет действовать временная схема движения с перекрытием одной полосы из-за работ на сетях, сообщает пресс-служа «Томскводоканала».

«В период с 9.00 19 апреля до 23.00 5 мая на спуске ул. Дальне-Ключевская от ул. Пушкина до пер. Соляной будет действовать временная схема движения с перекрытием одной полосы», – говорится в сообщении.

В это время специалисты будут прокладывать сети канализации диаметром 225 мм и протяженностью 32 метра для подключения к централизованной системе водоотведения строящегося жилого комплекса «Белозерский на улице Белозерская, 9.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.