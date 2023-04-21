Томский студент из Казахстана опроверг информацию о его похищении в ЧВК «Вагнер»

Фото: скриншот «ЧВК Вагнера - военное обозрение»

Студент ТГУ из Казахстана Маргулан Бекенов, ранее вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», записал видеообращение, на котором опроверг информацию о его похищении. По его словам, он отправился в зону СВО добровольно. Видео опубликовано в группе «ЧВК Вагнера - военное обозрение» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, студент Томского госуниверситета, уроженец Казахстана Маргулан Бекенов вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился добровольцем на СВО. До этого парня считали пропавшим и даже объявляли в розыск. Было известно, что 23-летний парень отправился из Томска в Краснодар, чтобы встретиться с девушкой, и перестал выходить на связь.

«В СМИ появился вброс, что меня студента Томского государственного университета похитили. Скорее всего, такой вброс произошел из-за мамы, потому что она занервничала и хотела меня вытащить отсюда любым способом», – сказал Бекенов.

По словам студента, в компанию ЧВК «Вагнер» он прибыл добровольно. Парень решил внести свой вклад в специальную военную операцию.

«Чувствую себя замечательно, коллектив отличный, я нашел себя. Мне здесь нравится. Физически и эмоционально я в порядке», – заключил студент ТГУ.