Центр научно-технологического творчества для молодежи появится в Томске

В Томске появится молодежный центр по научно-технологическому творчеству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске откроют молодежный центр по научно-технологическому творчеству. Он позволит студентам участвовать в конструкторской работе вместе с учеными и инженерами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Вернулся из московской командировки, рассказываю ещё об одной важной встрече. Решили открыть в Томске молодёжный центр по научно-технологическому творчеству. Такое решение приняли на встрече с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой», – сообщил Мазур.

Молодежные образовательные центры федерального уровня в стране уже есть, каждый из них имеет свою направленность. Как анонсировал глава региона, томский центр будет с научно-технологическим уклоном.

«Вместе с ректором ТГУ Эдуардом Галажинским найдём место под новый центр, проектами обеспечим с лихвой! Продолжаем усиливать работу с молодёжью», – рассказал губернатор.

О создании такого центра в регионе Владимира Мазура просили студенты Большого университета на форуме U-NOVUS. Благодаря ему они вместе с учёными и инженерами смогут участвовать в реальной конструкторской работе.