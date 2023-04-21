Девятилетний мальчик попал под колеса Toyota в Томском районе

В Томском районе 9-летний мальчик пострадал после ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томском районе в селе Богашево 5 апреля автомобиль Toyota Mark 2 сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в жилой зоне. Ребенок получил телесные травмы. Полиция ищет очевидцев ДТП.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, авария произошла 5 апреля около 13:00 в районе дома № 28 по улице Киевская в селе Богашево.

«Автомобилем Toyota Mark 2, под управлением 33-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 9-летний мальчик, находясь в жилой зоне, перебегал проезжую часть дороги слева на право», – говорится в сообщение.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по телефону: 8 (3822) 795-254 или по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 103.

Любая информация может помочь при проведении административного расследования по факту происшествия.