Чистая прибыль томского завода «Монолит-Строй» снизилась в 2,4 раза в 2022 году

Чистая прибыль завода "Латат" упала в 2,4 раза в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году компания «Монолит-Строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томском районе) заработала 7,6 млрд рублей, выручка снизилась на 9,6%.Также значительно упала чистая прибыль. Такие данные приводит «Интерфакс-Сибирь».

По итогам прошлого года чистая прибыль ООО «Монолит-Строй» уменьшилась в 2,4 раза – с 1,7 млрд рублей в 2021 году до 712,5 млн рублей в 2022 году.

Выручка компании в снизилась на 9,6% и составила 7,6 млрд рублей. Однако относительно 2020 года, показатель остается высоким. Тогда выручка не превышала 5,2 миллиарда рублей.

Экспортная выручка, включая крупных покупателей Узбекистана и Казахстана, упала на 9,5% и составила 2,1 млрд рублей.

Также производство плит МДФ и ХДФ на предприятии упало на 28% (до 282 тысяч кубометров), стеновых панелей – на 32% (до 4,3 миллиона квадратных метров), ламинированных напольных покрытий – на 5% (до 9 миллионов "квадратов").

Напомним, «Монолит-Строй» – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.