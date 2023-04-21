В Томске потеплеет до +10 градусов в пятницу

В Томске потеплеет до +10 градусов. Фото: Ксения Высотина

В пятницу в Томске потеплеет до +10 градусов, осадков в этот день не ожидается, сообщает томский гидрометнцентр.

В Томске 21 апреля будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-западный 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

В Томской области преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит +8…+13°С, местами +2…+7°С.

Утром на дорогах местами гололедица.