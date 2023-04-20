Студент ТГУ из Казахстана стал добровольцем на СВО в составе ЧВК «Вагнер»

LIDER.KZ ЩУЧИНСК | Минобороны России / Скриншот

Студент Томского госуниверситета, уроженец Казахстана Маргулан Бекенов вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился добровольце на СВО, пишет «АиФ-Томск». До этого парня считали пропавшим и даже объявляли в розыск. Сообщение о поиске публиковали в социальных сетях волонтёрского сообщества из Казахстана «‎LIDER.KZ ЩУЧИНСК» в марте 2023 года. В нем говорилось, что 23-летний парень отправился из Томска в Краснодар, чтобы встретиться с девушкой, и перестал выходить на связь.

Оказалось, что Маргулан Бекенов подписал контракт с ЧВК «Вагнер». 9 апреля он встретился с матерью на КПП военной базы, а через несколько дней отправился в зону СВО.

Заместитель председателя комитета международной информации МИД Казахстана Айбек Смадияров, по информации издания stan.kz, подтвердил, что 23-летний студент вступил в ряды ЧВК.

«По имеющимся данным, этот гражданин добровольно заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер». Посольство Казахстана в Москве сразу после заявления родственников направило запрос в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Посол находится в контакте с близкими гражданина», — заявил Смадияров.