В Томской области 62-летнего мужчину лишили прав и разрешения на оружие из-за алкоголизма

62-летнего мужчину лишили прав и разрешения на оружие из-за алкоголизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каргасокском районе Томской области 62-летнего местного жителя лишили водительских прав и разрешения на владение оружием. Все потому что он страдает алкоголизмом и состоит на учете у врача-нарколога. Административные иски в суд направила прокуратура.

«У жителя района имелись водительские права категорий «А, А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «ВЕ», «СЕ», «С1Е» «М», а также разрешение на владение оружием. А в силу закона алкоголизм является прямым противопоказанием для допуска к вождению транспорта и владению оружием», - рассказали в прокуратуре Томской области.

По мнению прокуратуры, наличие прав и разрешения на оружие у человека, страдающего алкоголизмом, опасно для окружающих. Суд с этим согласился, но судебные акты пока не вступили в законную силу.

Ранее в Томске отобрали права у 14 человек из-за алкоголизма и психических заболеваний .