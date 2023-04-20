Из Томска во Вьетнам экспортировали 27 тонн свинины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Томска во Вьетнам отправили первую в 2023 году экспортную партию свинины, рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Партию массой 27 тонн отправили 18 апреля. За границу свинину доставят тремя видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и морским.

«Продукция подготовлена томским предприятием в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями страны-импортера», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Предыдущая партия свинины отправлялась во Вьетнам из Томска в 2021 году, а в 2022 году экспорт не осуществлялся.

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