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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:29

Из Томска во Вьетнам экспортировали 27 тонн свинины

Это первая партия в 2023 году
Александра Тайбатрова
Из Томска во Вьетнам экспортировали 27 тонн свинины

Из Томска во Вьетнам экспортировали 27 тонн свинины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Томска во Вьетнам отправили первую в 2023 году экспортную партию свинины, рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Партию массой 27 тонн отправили 18 апреля. За границу свинину доставят тремя видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и морским.

«Продукция подготовлена томским предприятием в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями страны-импортера», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Предыдущая партия свинины отправлялась во Вьетнам из Томска в 2021 году, а в 2022 году экспорт не осуществлялся.

Ранее Томское мороженое впервые экспортировали в Азербайджан. А в Китай отправили 120 тысяч тонн гороха.