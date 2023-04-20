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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:10

Томичам рассказали о самых необходимых лекарствах для дачников

Каждый дачник должен побеспокоиться о своем здоровье и безопасности
Александра Тайбатрова
Томичам рассказали о самых необходимых лекарствах для дачников

Томичам рассказали о самых необходимых лекарствах для дачников

Фото: Тимур ХАНОВ.

Томичам рассказали, какие лекарства должны быть в аптечке каждого дачника. Об этом «АиФ-Томск» расспросил главного врача клиники «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

«На случай получения травм понадобятся антисептики, бинты, обезболивающие. Если поднимется температура, при повышении температуры пригодятся жаропонижающие лекарства. Проблемы с желудочно-кишечным трактом помогут решить антациды (от изжоги), спазмолитики, препараты от рвоты, препараты от диареи, например, лоперамид»,- объяснил врач.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, в аптечке обязательно должны быть препараты для оказания помощи в случае обострения болезни. Также Андрей Поздняков посоветовал составить памятку по дозировке лекарств и положить ее в аптечку.

Ранее «КП-Томск» выяснила, что в Томской области стало выгоднее приобретать дома, а не квартиры.