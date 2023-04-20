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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:36

В Тегульдете Томской области устранили талые воды после вмешательства прокуратуры

Талые воды подтопили жилые дома и административные здания в селе Тегульдет
Александра Тайбатрова
Талые воды подтопили жилые дома и административные здания в селе Тегульдет

Талые воды подтопили жилые дома и административные здания в селе Тегульдет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Тегульдет Томской области после вмешательства прокуратуры устранили скопление талых вод. Из-за того, что систему водоотвода дорог не подготовили должным образом к паводковому сезону, талая вода подтопила жилые дома и административные здания в селе Тегульдет.

«Прокуратура Тегульдетского района после проведения проверки внесла представление об устранении нарушений главе администрации сельского поселения», - рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

В результате скопление талых вод ликвидировали, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что томичи за сутки перевели мошенникам более 10 миллионов рублей.