В Томске обсудили ситуацию с отловом и содержанием бездомных собак

Власти и общественники обсудили ситуацию с отловом собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и.о. мэра Михаил Ратнер с представителями зоозащитных организаций обсудили ситуацию с отловом и содержанием бездомных собак. Напомним, что мэрия расторгла контракт с приютом «Верный друг», который несколько лет занимался отловом собак, по причине того, что он не справлялся со своими задачами. Власти нашли другого подрядчика и заключили с ним временный контракт, но признают, что у этой организации есть существенные недостатки. Главный из которых – то, что подрядчик находится в Северске.

«Задача мэрии – обеспечить безопасность томичей на улицах. При этом сам отлов собак и их содержание, несомненно, должны быть гуманными», - подчеркнул и.о. мэра Михаил Ратнер.

Он поддержал идею зоозащитников о создании рабочей группы, которая бы усовершенствовала работу по отлову бездомных животных. Также и.о. мэра сказал, что в Томске необходимо создать еще одну организацию по отлову бродячих собак.