В Томской области за три месяца 2023 года количество ДТП снизилось на пять процентов

В Томской области уменьшилось число ДТП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В первом квартале 2023 года в Томской области на пять процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Такие цифры были озвучены на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Почти в половине случаев в ДТП сталкивались транспортные средства. 38% из всех случившихся ДТП – это наезд на пешеходов, а в 7% случае машины наезжали на препятствия.

«Основные причины — нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестка. В каждом восьмом ДТП травму получил ребенок», - рассказала пресс-служба областной администрации.

Также на заседании обсудили основную меру профилактики ДТП – фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. За первый квартал вынесли около 123 тысяч постановлений. 684 водителя задержали нетрезвом состоянии. Пешеходы совершили около четырех тысяч нарушений ПДД.

Напомним, что в Томске на улице Карташова загорелся автомобиль.