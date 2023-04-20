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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:10

За сутки томичи перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

Обманутыми оказались 18 жителей Томской области
Александра Тайбатрова
За сутки томичи перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

За сутки томичи перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки 18 жителей Томкой области перевели мошенникам более 10 миллионов рублей. Статистиков поделились в пресс-службе полиции. Самая распространенная схема обмана, говорят правоохранители, когда на телефон звонят с неизвестного номера под видом банковских работников, сотрудников службы безопасности и предупреждают о снятии или списании денег со счета. Чтобы «обезопасить» накопления, мошенники убеждают томичей перевести деньги на «защищенные», «резервные» счета.

«Не менее распространен метод обмана, когда злоумышленник сообщает, что ваш близкий человек попал в беду, например, его задержали по подозрению в преступлении, или он стал виновником аварии. И чтобы ему помочь, надо передать деньги», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя совершать операции со своими банковскими счетами по указанию неизвестных лиц.

Ранее в Томской области возбудили уголовное дело о контрабанде леса на шесть миллионов рублей.