Школьники и педагоги Томска примут участие в общегородском субботнике

На субботник Томске выйдут школьники и учителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске к общегородскому субботнику присоединятся школьники и учителя. На уборку выйдут, в основном, учащиеся средних и старших классов. Напомним, что субботник запланирован на ближайшую субботу, 22 апреля.

«В ходе работ в порядок приведут пришкольные и прилегающие к учреждениям территории. Планируется собрать прошлогоднюю листву и случайный мусор», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

К уборке города присоединятся также студенты вузов и сузов, коллективы образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Томске изменят систему уборки улиц.