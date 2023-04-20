В Томск тепло придет только в конце апреля. Фото: Анна Ковалева

В третьей декаде апреля в Томске потеплеет, но температура все равно будет ниже нормы, рассказала начальник отдела метеорологии гидрометцентра Томской области Светлана Рюхтина.

«В третьей декаде апреля ночью температура будет колебаться от -7 градусов до нуля, а днем – от +6 до +15. Средняя температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, что ниже нормы на один-три градуса», - уточнила Светлана Рюхтина.

Томской области ночная температура в третьей декаде апреля будет колебаться от -7 (местами до -13) до +3. Днем воздух будет прогреваться до +4 – +16 градусов.

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