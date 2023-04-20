Власти Томска решили создать еще одну организацию для отлова собак

Власти Томска предложили создать еще одну организацию для отлова собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Томска решила создать еще одну организацию, которая занималась бы отловом собак, соблюдая гуманность. Об этом на встрече с представителями зоозащитных организаций рассказал и.о. мэра Михаил Ратнер. Напомним, что власти решили расторгнуть контракт со службой по отлову собак «Верный друг». После чего в Томске начал работать новый подрядчик, с которым заключили временный контракт.

«У подрядчика, которого сейчас временно привлекли, также есть очевидные недостатки. Один из них - это то, что приют находится в Северске. Это может стать препятствием для волонтеров, томичей, которые хотят приезжать и ухаживать за животными, для пристроя животных и проведения образовательных программ», - сообщает пресс-служба мэрии.

Поэтому Михаил Ратнер отметил, что нужно создать конкурентную среду в сфере отлова собак и создать еще одну организацию, которая будет работать с животными. Также он поддержал идею зоозащитников создать рабочую группу, которая бы доработала подходы к отлову безнадзорных животных в Томске.