Начало мая в Томске будет холодным и дождливым

Первые дни мая будут холодными, но ко Дню Победы потеплеет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начало мая 2023 года в Томске теплом не порадует, выяснил «АиФ-Томск». В первые дни мая ожидаются ночные заморозки, облачность и дожди. Ближе к 9 мая потеплеет, но вероятность дождей останется.

Сервис «Гисметео» информирует, что в ночь на 29 апреля температура составит −2 градуса. Днем потеплеет до +6 градусов, по прогнозу будет облачно, возможен дождь со снегом. В ночь на 30 апреля прогнозируют 0 градусов, днем потеплеет до +8. В понедельник, 1 мая, ночью будет −3 градуса, днем потеплеет до +5, возможны дождь и снег.

Дни со 2 по 5 мая будут рабочими. В первые три дня синоптики обещают дожди, в пятницу, 5 мая выглянет солнце.

6 мая ночью будет +1 градуса, днем потеплеет до +10, возможен небольшой дождь. В ночь на 7 мая будет до +1 градуса, днем воздух прогреется до +16, ожидается небольшой дождь. В понедельник, 8 мая, ночью столбики термометров покажут до +10 градусов, днем будет чуть теплее — до +13 градусов, но прогнозируют облачность. 9 мая ночью похолодает до +6 градусов, а днем потеплеет до +16, возможен дождь.