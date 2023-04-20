Основатель «КДВ групп» и уроженец Томской области Денис Штенгелов попал в топ-110 миллиардеров

Экс-томич Денис Штенгелов попал в топ-110 миллиардеров Фото: Даниил ОПАРИН

Уроженец Томской области и основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов впервые попал в топ-110 российских миллиардеров по версии журнала Forbes. В рейтинге экс-томич занял 94 место из 110, его состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов.

По оценке Forbes, состояние Дениса Штенгелова увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом: с 650 миллионов долларов до 1,3 миллиарда. Известно, что родился будущий миллиардер в Губино Томской области, а в 1994 году окончил Томский государственный университет.

Первое место в рейтинге миллиардеров по версии Forbes занял сооснователь компаний СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко с семьей, его состояние оценили в 25,2 миллиардов долларов. На втором месте президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин (23,7 миллиардов долларов), а на третьем – председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин (22,1 миллиардов долларов).