Предпринимателям готовы предлагать высокие ставки по вкладам

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МТС Банк запустил специальную акцию, по которой новые клиенты – субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, открывшие в период с 1 апреля по 30 июня 2023 года расчётный счет в банке и разместившие на депозите «Классический онлайн» денежные средства, получат надбавку в размере 1 п.п. к процентной ставке.

В Банке сообщают, что расчетный счет предприятия МСБ и индивидуальные предпринимателей могут открыть бесплатно и выбрать удобный для них тариф по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Также клиенты – предприниматели могут воспользоваться дополнительными продуктами и услугами: установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на обратные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.