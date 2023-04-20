В Томской области пройдет первенство России по рафтингу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 20 по 24 апреля в поселке Копылово на реке Киргизка пройдёт первенство России по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет.

За звания сильнейших будут бороться около 200 гребцов из Томской, Новосибирской, Московской, Липецкой, Белгородской областей, Красноярского, Алтайского, Пермского краев, Республики Адыгея и Санкт-Петербурга.

В программе заявлено пять спортивных дисциплин в классе судов R4 и R6.

Вместе с первенством пройдет Кубок Томской области по рафтингу, а также Кубок и первенство Томской области по гребному слалому.

Старт соревнований 20 апреля в 10:00.