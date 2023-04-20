Томичам на заметку: «Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС

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Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал «РБ Спорт», что до 24 апреля клуб отправит в РФС документы для прохождения лицензирования для участия во Второй лиге.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в расположение «Севастополя» должна была приехать комиссия РФС.

«Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС. Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», - заявил Чалый.

На данный момент футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в УЕФА.