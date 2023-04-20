«Я его полюбила очень»: жительница Томска почти два года ждет мужа из тюрьмы

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29-летняя жительница Томска уже почти два года ждет своего мужа из тюрьмы. Мужчина отправился в колонию за драку, когда защищал свою супругу от грабителя. Выйдет на свободу томич только в конце 2024 года, пишет «АиФ-Томск».

Анна и Роман в браке уже два года, познакомилась пара в социальных сетях. Почти сразу они полюбили друг друга, и через два месяца после знакомства Роман сделал девушке предложение.

«Так быстро предложения не ждала, расплакалась, но сразу согласилась. У меня есть сын от первого брака, и будущий муж сказал, что это будет его сын. Сыну тогда было 4 года», — поделилась Анна.

В ноябре 2020 года жизнь в семье Анны и Романа кардинально изменилась. В тот злополучный день девушка поздно возвращалась домой с работы и попросила мужа ее встретить.

«Я шла по не особо освященному скверу и на меня напали. Ударили по голове, забрали сумку с документами и кошельком. Мой муж был практически рядом, видел это все, догнал и избил парня», — вспоминает Анна.

В больницу девушка обращаться не стала. Медицинскую помощь ей оказала мать, работающая врачом. Писать заявление Анна также не стала, так как Роман вернул сумку с документами и деньгами.

А вот избитый парень написал заявление на мужчину. Начался судебный процесс, который длился 9 месяцев. Мужа томичка приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Я сама сказала, что я буду ждать его. Это мое решение, меня никто к этому не принуждал. Друзья спрашивали, зачем я жду, он же зек. Говорили: „Зачем он тебе? Ты молодая, красивая“. Но я не смогла его бросить, полюбила очень, даже не испугало материальное положение. Он небогат, машины нет, простой работяга на заводе», — рассказала томичка.

Анна ждет Романа и тюрьмы уже 1 год и 7 месяцев. За это время их отношения изменились. Внешне муж выглядит все так же, но внутренне поменялся, многое понял в жизни. Девушка уверена, что дождется своего супруга. Роман выйдет на свободу в декабре 2024 года.