Ремонт трамвайных путей на участке проспекта Кирова в Томске выполнит компания «Транссервис»

В Томске нашли подрядчика на ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. Фото: Анна Ковалёва

В Томске нашли подрядчика на ремонт трамвайный путей на одном участке проспекта Кирова. Ей стала компания «Транссервис». Стоимость работ составила более 53 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Напомним, ранее в Томске запланировали обновить трамвайные пути на участке протяженностью 3,2 километра – от здания по улице Кирова, 3б до площади Кирова.

Власти разместили два аукциона на ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова – за 53,1 млн рублей на участке от проспекта Кирова, 3Б до проспекта Кирова, 37 и за 35,6 млн рублей – на участке от проспекта Кирова, 39 до проспекта Кирова, 51а, стр. 15.

По данный госзакупок, состоялся только один аукцион, на второй конкурс заявок подано не было. По результатам подведения итогов контракт был заключен с компанией «Транссервис».

Стоимость выполнения ремонта на участке от проспекта Кирова, 3Б до проспекта Кирова, 37 составила 53,16 миллиона рублей. Работы будут проходить с 1 июля по 15 августа 2023 года. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 5 лет.