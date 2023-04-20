Фестиваль и чемпионат индустрии красоты проходит во Дворце спорта и зрелищ в Томске

В Томске проходит фестиваль красоты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске 20 апреля во Дворце спорта и зрелищ пройдет фестиваль красоты «Красота Томск». Более 100 парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра из Томской и Кемеровской областей покажут на турнире свое мастерство, сообщает пресс-служба обламинистрации.

Также в рамках фестиваля состоится чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству, маникюру, декоративной косметике и моделированию взгляда.

Профессиональные парикмахеры – женские мастера продемонстрируют работы в индивидуальных номинациях «Полный модный образ», «Фантазийная прическа», «Прическа новобрачной», «Свадебный стилист», а мужские мастера — в номинациях «Полный модный образ», «Тату дизайн» и в конкурсе барберов «Помпадур».

Визажисты примут участие в фотоконкурсе «Креативный макияж», а также в конкурсах на лучший макияж новобрачной, эстетический и вечерний макияж, художественное оформление бровей.

Мастера маникюра поборются в десяти творческих номинациях.

Также впервые жюри выберет «Салон года» по итогам оценки коллективных работ, выполненных совместно парикмахерами-стилистами, визажистами и мастерами маникюра.

Прийти на фестиваль может любой желающий. В программе – модный показ моделей в бумажных платьях от томского модельера, оригинальные фотозоны, а также розыгрыш подарков.

С подробной информацией о фестивале можно узнать на сайте организатора – представительства Томского объединения профессионалов индустрии красоты и во «ВКонтакте».

Программа мероприятия опубликована по ссылке.