Toyota сбила 30-летнего мужчину на пешеходном переходе в Томске

В Томске мужчина попал по колеса Toyota. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Утром 20 апреля в Томске автомобиль Toyota Land Cruiser сбил 30-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его доставили в больницу для осмотра.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, авария произошла 20 апреля в 7:40 на улице Бела Куна, 22.

«Автомобилем Toyota Land Cruiser, под управлением женщины-водителя, 1967 года рождения, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина, 1992 года рождения, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

Пешехода доставили в больницу для осмотра.

Полиция ищет очевидцев ДТП. Их просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.